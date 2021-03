Marbacherin dreht 40 Doku-Kurzfilme Was Corona mit Menschen macht

Taxifahrer und Pizzalieferanten erzählen vor der Kamera

Dass es keine leichte Aufgabe werden würde, war Sabine Willmann bewusst. Denn Interviewpartner waren besonders zu Beginn der Pandemie Mangelware. „Es gab Verbote, sodass es kaum zu Begegnungen kam“, erinnert sich die Filmerin. Der Verzicht auf Stimmen und Perspektiven in Beiträgen war für Willmann eine neue Erfahrung. „Dokumentarfilmer leben unter anderem von Zufallsbegegnungen“, sagt sie und berichtet von Treffen mit Taxifahrern und Pizzalieferanten. „Ich konnte diese Begegnungen an Ort und Stelle nutzen, um auf aktuelle Fragen in der Pandemie einzugehen.“ Bei terminierten Treffen kamen beispielsweise der Leiter eines Buchantiquariats oder eine Hornistin des Stuttgarter Staatsorchesters zu Wort. Gerade die Musikerin habe, so Willmann, „ganz tolle Aktionen veranstaltet, um zu zeigen, wie es um die nicht abgesicherten Künstler in der Pandemie steht.“ So entstand eine Mischung aus Zufallsbegegnungen und bewusst angesprochenen Personen, die sich äußerten. In einer dritten Phase filmte Sabine Willmann mit einigen bereits Interviewten nach einer gewissen Zeit einen Fortsetzungsbeitrag.