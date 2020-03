Marbacher Geschäfte, die geschlossen hatten, sind wieder geöffnet Was dient der Grundversorgung – was nicht?

Die Stadt lässt den Copy-Shop oder auch die Optiker vorerst gewähren. „Der ganze Dienstleistungssektor ist im Erlass nicht definiert. Da gibt es leider viele offene Fragen“, sagt der Ordnungsamtsleiter Andreas Seiberling. Sein Amt habe bereits genau diese Fragen schriftlich an den Gemeindetag gestellt und um baldige Rückmeldung gebeten. „Bis wir die bekommen sehen wir es so, dass medizinische Bereiche wie Optiker und Hörgeräte-Akustiker vertretbar sind. Denn wenn ich mich heute auf meine Brille setze, kann ich morgen nicht zur Arbeit. Ein Copy-Shop dient in unseren Augen aber nicht der Grundversorgung.“ Generell ruft er dazu auf, in der jetzigen Situation eher darauf zu schauen, zu was die Schließungen dienen. „Und nicht darauf, wie ich das Gesetz am besten umgehen kann“, so Seiberling.

Eine Anfrage unserer Zeitung beim Sozialministerium in Stuttgart, wie die Grauzonen-Fälle von Optikern, Copy-Shops und Co. eingeordnet werden, ergibt ebenfalls keine konkrete Aussage. Aus mehreren Gründen. „Zum einen ist da eher das Wirtschaftsministerium zuständig. Und das wird morgen eine Hotline für die Gemeinden schalten“, erklärt Markus Jox vom Sozialministerium. „Des Weiteren ist klar, dass diese Verordnung Fragen der Umsetzung aufwirft, so schnell wie sie erlassen wurde. Normalerweise dauert es Monate, bis – zum Teil viel unwichtigere – Verordnungen durch sind. Da wird in den kommenden Tagen sicherlich noch manches nachgesteuert.“ Jox appelliert an die Vernunft aller Menschen – auch der Ladenbesitzer. Man solle wirklich nur auf die Straße und in Läden gehen, wenn dies unbedingt nötig sei. Läden sollten nur öffnen, wenn sie systemrelevant seien. „Wir hoffen, dass sich die kommenden Tagen alle Fragen klären. Aber wenn sich jemand unsicher ist, soll er aufs Ordnungsamt zugehen“, so Jox. Dies könne dann auch im Zweifel Einzelfallentscheidungen treffen sowie über Sanktionen im Falle einer Missachtung der Anordnung entscheiden.

