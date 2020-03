Einzelhändler im Bottwartal haben viel zu tun Lebensmittelgeschäfte vor neuen Herausforderungen

So hält es auch Walther Eulenberger in seinem Euli in Rielingshausen. „Mehr als ein Paket pro Kunde gibt es nicht.“ Darauf haben er selbst und die Mitarbeiter ein Auge. „Ich habe auch schon jemanden Hefe zurücktragen lassen, weil er so viel mitnehmen wollte“, berichtet er. „Wir sind die ländliche Version von einem Supermarkt“, sagt er lachend. Da gehe vieles von selbst oder im Gespräch. An die Kasse hat er zwei Bierbänke übereinander gestellt, sodass der Abstand gewährleistet ist. „Die Schlange wird länger, aber die Leute halten von selbst Abstand“, hat Walther Eulenberger beobachtet. Wer Hilfe benötige, bekomme sie bei Euli ohnehin schon immer, „gegen einen kleinen Aufpreis fahren wir Lebensmittel auch aus“.