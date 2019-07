Marbach-Rielingshausen Der Boden unter den Füßen ist wieder da

Dass er sich einmal um den Wiederaufbau seiner Firma würde kümmern müssen, hätte er sich vor der Schreckensnacht wohl nur in einem schlimmen Albtraum ausmalen können. Und auch am Mittwoch vor dem Feuer waren solche Dinge natürlich kein Thema. Im Gegenteil. Die Stimmung war gut. Am Freitag stand Felix Martins Hochzeit bevor. Das Team saß abends in Vorfreude auf das Fest zusammen, ließ den Arbeitstag draußen vor der Werkstatt gemütlich ausklingen. Gegen 19 Uhr schloss Martin ab und machte sich auf den Heimweg nach Auenstein bei Ilsfeld. Als er zuhause schon am Einschlafen war, klingelte gegen 23.45 Uhr das Telefon. Die Nummer eines benachbarten Handwerkers blinkte auf. Angesichts der vorgerückten Stunde drückte er den Anrufer aber weg. Kurz darauf läutete es wieder. Dieses Mal war der Vater am Apparat – und Felix Martin nahm ab und erfuhr, dass seine Werkstatt brennt. „Erst habe ich gedacht, das ist ein Scherz. Am Ernst der Stimme habe ich dann aber schnell erkannt, was Sache ist und es kein Witz ist“, berichtet der Zimmerermeister. Kreidebleich setzte er sich mit seiner Partnerin ins Auto und fuhr nach Rielingshausen, wo ihm das ganze, fürchterliche Ausmaß des Unglücks schnell deutlich wurde.