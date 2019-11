Marbach Marbach im Städteduell

Bei der Ratesendung „Stadt, Land, Quiz“ des SWR tritt Marbach am Mittwoch, 20. November, gegen die Stadt Prüm in der Eifel an. Moderator Jens Hübschen befragt dabei spontan Menschen, die ihm begegnen, und macht sie zu Mitspielern. In dieser Folge dreht sich alles um das Thema „Geschenke“. Die Quizfragen werden in Form von Texten, Fotos, Filmen oder Geräuschen gestellt. Da jeder mitraten darf, entstehen lustige Situationen – mitten aus dem Leben. Fest steht: Die erste Frage richtet sich als „Stadt-Aufgabe“ an Bürgermeister Jan Trost und Heike Gfrereis, die Leiterin der Museen des Literaturarchivs. Den beiden wird um 10 Uhr auf der Schillerhöhe ein Bildausschnitt gezeigt werden. Sie haben bis 16 Uhr Zeit herausfinden, wo in der Schillerstadt der aufgenommen wurde. Um das Bilderrätsel zu lösen, dürfen sie die Bürger um Hilfe bitten. Alle sind eingeladen, sich vor Ort oder von unterwegs aus zu beteiligen. Der Bildausschnitt ist auch unter www.schillerstadt-marbach.de zu finden. Hilfe aus den sozialen Medien ist erlaubt. Auf den Facebook-Seiten der Marbacher Zeitung, des Kulturamts und in der Gruppe „Die Marbacher“ wird das Bilderrätsel zeitgleich eingestellt. Sofern jemand eine Idee hat, was die Lösung sein könnte, kann er kommentieren. Alternativ kann zudem eine E-Mail an die Adresse bilderraetsel@schillerstadt-marbach.de geschickt werden. Tipps nimmt das Rathaus auch unter 0 71 44 / 10 22 13 entgegen. Die Schwarmintelligenz ist gefragt!