In der Schau aus Moskau, die noch bis zum 16. Februar in Marbach zu sehen ist, wurde am Mittwoch nach einigen Vorarbeiten die spannende Frage eröffnet, welche Knobelei Heike Gfrereis und Jan Trost zu lösen hatten. Ein Bildausschnitt, der eine Art „Nase“ mit einem markanten Riss zeigt, musste man in Marbach finden. Heike Gfrereis hatte gleich die Idee, dass das Bild an oder in der Nähe von Schillers Geburtshaus entstanden sein könnte. Aber der entscheidende Tipp kam von einem früheren Mitarbeiter: Der Türknauf war an der Salzscheuer von Dieter Baader zu finden.

Auch Passanten auf der Straße mussten Knobelaufgaben zum Thema „Geschenke“ lösen. Sie werden am Ende das Zünglein an der Waage sein. Sowohl Prüm als auch Marbach haben nämlich bei den zwei gestellten Aufgaben 400 Punkte erreicht.