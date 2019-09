Marbach Feuer macht Unterkunft unbewohnbar

Am Sonntagabend hatte es gegen 19.30 Uhr bereits Probleme mit der Elektrik in dem Gebäude am Friedhof gegeben, so dass eine Mitarbeiterin der Stadt Marbach hinzugerufen worden war. Diese hatte Wasser in einem Technikraum festgestellt. Woher dieses stammte, war unklar. Ein Termin mit einem Handwerker wurde für den nächsten Tag vereinbart. Etwa eine Stunde später nahm ein Bewohner dann Rauchgeruch wahr, den er bis zu jenem Technikraum zurückverfolgen konnte. Dies meldete er um 20.43 Uhr telefonisch über Notruf.