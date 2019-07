Marbach/Bottwartal Nachhaltigkeit ist mehr als nur öko

Aber auch nachhaltiges Wirtschaften ist gefragt, betont Untersteller. Ein Beispiel ist die Abfallentsorgung, führt er weiter aus. Die darin enthaltenen Rohstoffe müssen wieder zu Rohstoffen werden. Dazu führt Untersteller das Beispiel Handys an. In ihnen ist Gold enthalten. „Das sollte wiederverwertet werden.“ In Sachen Verkehr müsse eine gute Mischung aufgebaut werden: Emissionsfreie Autos, die mit Batterien oder Brennstoffzellen betrieben werden. Aber auch der Ausbau von Radwegen und Carsharing sollten dazu beitragen, dass es nicht nur weniger Abgase, sondern auch weniger Stau gebe. Das Engagement in ökologischen und sozialen Fragen nimmt zu. In Baden-Württemberg gibt es beispielsweise mehr als 100 Fair-Trade-Kommunen – darunter auch die Schillerstadt.