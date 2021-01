Machtkampf beim VfB Stuttgart Was Wolfgang Dietrich von Thomas Hitzlsperger und Claus Vogt hält

Dietrich erfreut sich am Stuttgarter Spiel

Nun ist der Führungsstreit beim VfB eskaliert, da Hitzlsperger den Präsidenten Claus Vogt aus dem Amt drängen will – und für Dietrich ist nicht nachvollziehbar, dass dies in einer Phase geschieht, in der es sportlich für den VfB läuft. Die Stuttgarter spielen erfrischenden Fußball, woran sich auch Dietrich erfreut, der Hitzlsperger für einen guten Sportvorstand hält – im Tandem mit dem Sportdirektor Sven Mislintat. Hitzlspergers Beförderung durch den Aufsichtsrat zum Vorstandsvorsitzenden war für den ehemaligen Unternehmer schon vor einem Jahr fragwürdig. Zumal das Anforderungsprofil verändert wurde, damit es für den Ex-Nationalspieler passt.