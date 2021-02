Machtkampf beim VfB Stuttgart Thomas Hitzlsperger zieht Bewerbung zurück

Stuttgart - Einen Monat nach seiner Ankündigung, Präsident des VfB Stuttgart werden zu wollen, hat Thomas Hitzlsperger am Sonntagabend seine Bewerbung zurückgezogen. In einem eineinhalbminütigen Videostatement auf seiner privaten Homepage begründete der Vorstandschef der VfB AG den Rückzug aus „Verantwortung gegenüber dem Verein und den Mitarbeitern. Wir brauchen wieder Ruhe im Verein. Mit meiner Entscheidung will ich meinen Teil dazu beitragen“, sagte Hitzlsperger.