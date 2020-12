Neues Angebot unserer Redaktion In eigener Sache: Das MeinVfB+ Abo kommt

Stuttgart - Seit über zwei Jahren gibt es die MeinVfB-App, die unter VfB-Fans überaus beliebt ist. Über 11 000 Nutzer haben die mobile Anwendung heruntergeladen und installiert, bis zu 6 000 Nutzer tummeln sich täglich in der App, an VfB-Spieltagen noch einmal deutlich mehr. Sie bekommen dort Artikel, das Neueste aus dem VfB-Kosmos in den sozialen Netzwerken, Liveticker und Echtzeitdaten zu den Spielen. Doch ein integraler Bestandteil fehlte bisher – unsere Plus-Artikel, die besten Stücke aus der Redaktion. Große Interviews, interessante Hintergründe, exklusive Informationen.