Lücken auf dem Friedhof Die Trauerkultur verändert sich

Norbert Fischer, Leiter des Instituts für empirische Kulturwissenschaft an der Universität Hamburg, stellt fest: „Trauerkultur beschränkt sich nicht länger nur auf den Friedhof.“ Die Gründe dafür seien vielfältig. So seien beispielsweise in Großstädten wie Hamburg oder München bis zu 50 Prozent aller Haushalte Singlehaushalte. Hinzu komme eine wachsende gesellschaftliche Mobilität. „Wenn die nachfolgenden Generationen vor Ort nicht mehr da sind, das Grab nicht mehr besuchen und pflegen können, macht es eigentlich keinen Sinn, ein aufwendiges Familiengrab auf dem Friedhof zu errichten“, so Fischer. So seien ganz neue Formen der Trauer- und Erinnerungskultur entstanden. Gemeinschaftsgrabanlagen, die gemeinsam gepflegt werden, zählten zu den wichtigsten Trends aktueller Friedhofs- und Bestattungskultur.

Gärtner entwickeln mit Kommunen neue Konzepte

Die gemeinschaftliche Pflege bietet übrigens auch eine Chance für die Friedhofsgärtner, denn Urnenwände, Stelen oder Grabinseln dürfen nicht mit Blumen geschmückt werden. Doch: „Wir entwickeln gemeinsam mit den Kommunen neue Konzepte“, sagt Thorsten Baege, Geschäftsführer der Genossenschaft Württembergischer Friedhofsgärtner in Kornwestheim. Unabhängig davon würden sich viele ältere Menschen schon zu Lebzeiten um ihre Grabpflege kümmern und Vorsorgeverträge abschließen. „Ein Rückgang der Aufträge ist nicht zu bemerken“, resümiert er.

Für die Angehörigen verringern Gemeinschaftsgrabanlagen aber den Pflegeaufwand. Ein weiterer Vorteil: „Die Namensnennung der bestatteten Personen ist gewährleistet, teilweise über Gemeinschaftsdenkmäler“, macht Norbert Fischer deutlich. Eine weitere Neuentwicklung seien Naturbestattungen in Wäldern. Zudem hätten sich aber auch Formen der Trauer- und Erinnerungskultur im Internet ausgebildet, etwa in sogenannten virtuellen Friedhöfen und in speziellen Foren, die auch der Trauerbegleitung gewidmet sind. Und auch Grabkreuze am Straßenrand seien Trauerorte.

Immer mehr Feuerbestattungen auch auf dem Land

Während in Ludwigsburg anonyme Bestattungen möglich sind, ist dies beispielsweise in Großbottwar ausgeschlossen. „Eine Grabplatte mit Namen ist bei uns Bedingung“, so Bürgermeister Zimmermann. „Denn die Würde des Menschen ist unantastbar – das wirkt auch in den Tod hinein.“

Das ist aber nicht der einzige Unterschied zwischen Stadt und Land. So hat etwa Franziska Wunschik, die Erste Beigeordnete der Stadt Marbach, den Eindruck, dass im dörflich geprägten Marbacher Stadtteil Rielingshausen Gräber seltener aufgegeben werden als in der Kernstadt. Hier lebten noch viele Angehörige im Ort, glaubt sie. Dennoch nehmen auch hier Grabalternativen langsam zu. Das deckt sich mit der Beobachtung von Norbert Fischer: „Die Feuerbestattung ist historisch gesehen eher eine Angelegenheit der Städte gewesen und greift erst jetzt langsam auf das Land über.“ Auch die Frage der Religion spiele eine Rolle dabei, ob eine Feuer- oder eine Erdbestattung gewählt werde.