Lasst uns über ... Beziehungstipps von Freunden reden „An deiner Stelle würde ich mich trennen!“

Stuttgart - Zunächst ist es so, dass Ratschläge auch Schläge sind. Von daher muss man sehr vorsichtig sein und keine Ratschläge oder Beziehungstipps erteilen, wenn sie nicht ausdrücklich gefragt sind. Wenn eine Freundin oder ein Freund einem die Ohren vollheult, dann ist der Auftrag im Subtext, dass man zuhören und beipflichten sollte – aber nicht „erteile mir Ratschläge“. Das wird oft falsch verstanden und man erteilt mit guter Absicht Ratschläge, was auch zu Irritationen führen kann, wenn das Gegenüber gar nicht so reagiert, wie man sich das vorstellt. Hier geht es in erster Linie um Wahrnehmung, Anteilnahme und Bestätigung. Wenn man erwartet, der andere würde auf die Ratschläge hören, kann man leicht enttäuscht werden. Wenn man zum Beispiel seinen Freunden wiederholt rät, sich zu trennen und dann nichts geschieht, kann das frustrierend sein. Wie bei jedem Feedback, sollte man als erstes fragen, ob derjenige überhaupt Ratschläge will und verkraften kann.