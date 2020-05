Lasst uns über ... Eltern und ihren Einfluss reden „Du bist wie deine Mutter!“

Wie verhält sich eine Frau? Wie verhält sich eine Frau gegenüber einem Mann? Und umgekehrt: Ein Mädchen orientiert sich am Vater, der ein Vorbild für die spätere Partnerwahl sein kann. Das kann aber auch in der Pubertät in eine Trotzreaktion umschlagen. Dann sieht das Kind das Rollen- und Beziehungsmodell der Eltern. Wie partnerschaftlich gehen diese miteinander um? Wie verhalten sie sich im Streit? Wie gehen sie mit Sexualität um? Das ist sehr prägend, denn Kinder durchlaufen sensible Phasen, in denen sie sehr empfänglich sind für Prägungen – z.B. das Selbstbild, Partnerbild etc.