L 1115 bei Großbottwar Arbeiten biegen auf die Zielgerade

Großbottwar - Die Arbeiten an der Landesstraße 1115 auf Höhe von Großbottwar, laufen seit Mitte September auf Hochtouren. Die Kreuzung mit der Kleinaspacher Straße erhält ein komplett neues Gesicht – und wird um eine Abbiegespur erweitert für Fahrzeuge, die aus Richtung der Autobahn kommen und links nach Großbottwar abbiegen möchten. Die gute Nachricht für die Auto- und Lastwagenfahrer, die seit Baustellenbeginn aufgrund der eingerichteten Ampelschaltung im Stau stehen müssen: Sofern das Wetter den verbleibenden Arbeiten keinen Strich durch die Rechnung macht, sind die Restarbeiten an der Kreuzung bereits in naher Aussicht. Läuft alles nach Plan, rücken die Bauarbeiter am 19. November ab, also in rund zwei Wochen. Bauleiter Fabian Pantle von der ausführenden Firma Lukas Gläser macht aber gleichzeitig deutlich: „Sicher können wir das nicht sagen. Denn bei Regen verschiebt sich alles nach hinten.“