Brückensanierung in Großbottwar Anwohner fürchten um Sicherheit der Schüler

„Was tut die Stadt, um die Überquerung der Kleinaspacher Straße vor allem für Kinder sicherer zu machen?“, wollte eine Anwohnerin in der Bürgerfragestunde vor Sitzungsbeginn wissen. Und sie schilderte dazu eindrücklich, dass ihr Sohn kürzlich am Zebrastreifen fast überfahren worden wäre: „Weil dort zwei Fahrzeuge geparkt waren, war der Zebrastreifen nicht einsehbar, und außerdem standen auch noch Mülleimer auf dem Gehweg. Das ist eine fast tägliche Situation“, so die Großbottwarerin. Und wenn ein dauerhafter Anschluss von der Autobahn her erfolge, wie er jetzt mit der Linksabbiegespur entstehe, „dann wird der Verkehr noch mehr als bisher“, prophezeite die Frau. Die Strecke sei ein viel genutzter Schulweg, außerdem befänden sich dort ein Kinderspielplatz und in der Nähe ein Kindergarten.