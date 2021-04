Abbiegespur auf L1115 bei Großbottwar Befürchtetes Steuergrab wird vermieden

Arbeiten für den Bau der Spur zügig ausgeschrieben

Beim Zweckverband Verbandsbauamt in Großbottwar erfolgt nun der ersehnte Startschuss. Bereits kommende Woche werden laut Auskunft von Leiter Jürgen Ruoff die Arbeiten für den Bau der Spur in einem Paket ausgeschrieben. Die Ausschreibung war zuvor mit dem Regierungspräsidium abgestimmt worden und liegt seit einem Vierteljahr fertig in der Schublade. Am 23. Juni soll dann die Vergabe durch den Gemeinderat folgen, sodass der Bau in der zweiten Jahreshälfte über die Bühne gehen kann.