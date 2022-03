Kultur in Marbach Museen bekommen Zuwachs

Gemeinsame Start-Homepage geplant

Die Kooperation der Museen soll allerdings bei dem Flyer, der unter anderem im Stadtinfoladen und dem Rathaus erhältlich ist, nicht enden. Angedacht ist, eine allgemeine Start-Homepage ins Laufen zu bekommen, über die man zu den einzelnen Webseiten der Kultur-Häuser gelangt, erklärte Hauptamtsleiter Jürgen Sack. Außerdem ist eine zweitägige Aktion geplant, zu der alle Museen ihre Pforten öffnen, kündigte Julia Essig-Grabnar an, die Tourismusfachfrau der Stadt. Man dockt sich dabei an zwei andere Veranstaltungen an, nutzt also gewissermaßen die Gunst der Stunde, wenn am 14. Mai das neue Rathaus in der Marktstraße von jedermann besichtigt werden kann und am 15. Mai der Internationale Museumstag terminiert ist. „Es wird an diesem Wochenende eine Kombikarte geben, mit der man Eintritt in alle Häuser bekommt und die für beide Tage gültig sein wird“, erklärte Essig-Grabnar. Verbunden werde das mit einem Gewinnspiel. Wer alle Häuser besucht und dazu Quizfragen richtig beantwortet hat, habe die Chance auf einen Preis.