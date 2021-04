Im Torturm in Marbach Stadtgeschichte wird in luftiger Höhe erlebbar

Im wahrsten Sinne des Wortes ein Höhepunkt: Um die Aussicht vom höchsten Punkt der Stadt zu bereichern, wird an jedem Fenster erläutert, was zu sehen ist. Das oberste Stockwerk ist sonst schlicht gehalten, damit weiterhin Trauungen und Treffen stattfinden können. „Dieser Nutzung wollten wir nicht im Weg stehen“, sagt Albrecht Gühring. Neu ist im Stockwerk darunter, in dem die Bedeutung der einstigen Glocke und der Uhr des Torturms erläutert werden, dass das Ziffernblatt der Uhr von innen, also von der Rückseite, betrachtet werden kann. Bislang war es durch „eine mysteriöse Milchglasscheibe“ verdeckt, so Gühring.