Marbach/Radsport Das Cobble Hoppel ist einfach „geiler Scheiss“

Rund 80 Teilnehmer fahren nach ihr die Strecke vom Cottaplatz zum Torturm mit dem holprigen Kopfsteinpflaster und der mörderischen Steigung hinauf – einige atemberaubend schnell, andere müssen doch gewaltig von den Zuschauern, die dicht gedrängt an der Strecke stehen, angefeuert werden. Und ab und an geben Seiberling und Gieseler auch einen kleinen Schub mit. Viele Kostüme sind auch dieses Jahr wieder sehr kreativ. Da fährt Lucky Luke auf seinem Draht-Pferd hinauf, gefolgt von drei Daltons in Sträflingskostümen und mit Eisenkugeln am Fuß – für den vierten Dalton fehlt der Familie ein Mitglied. Gino Ziegler ist von seinen Eltern in ein Dino-Kostüm gesteckt worden, beantwortet die Frage von Zielraum-Moderator Achim Seiter, ob er die Eltern dennoch liebe, aber brav mit ja. Bat Woman ist genauso am Start wie der unvermeidliche Superman – den Preis für den besten „Performer“ bekommt nach Zuschauer-Entscheid per Applaus-o-Meter aber Andi Ziegler, der mit sexy Netzstrumpfhose und knappem Oberteil nur bedingt jugendfrei ist. Auf die Frage, welchen Superhelden er denn darstelle, antwortet er lächelnd: „Wäsche Man!“ Der entscheidende Satz für die Einordnung zum Superhelden steht eh auf der Jacke von Marc Schnepf im David-Hasselhoff-Outfit: „Man ist erst dann ein Superheld, wenn man sich selbst für super hält.“