Krise beim VfB Stuttgart Thomas Hitzlsperger nimmt Spieler in die Pflicht

Und legte, einmal in Fahrt, noch ordentlich nach: „Unser Job ist es nicht, die Mannschaft zu motivieren. Die Jungs wollen erfolgreichen Fußball spielen, sie haben sich selbst zu motivieren. Wenn sie das nicht schaffen, sind sie fehl am Platz, überhaupt in dem Beruf, den sie ausüben.“ Hitzlsperger prangerte eine „teilweise lethargische“ Vorstellung der Truppe an, die mit dem Druck der Situation nicht klar komme. „Man sieht in Ansätzen, welches Potenzial vorhanden ist. Aber es reicht nicht, Potenzial zu haben“, grantelte Hitzlsperger weiter. Man müsse vielmehr „in der Lage sein, Widerstände zu überwinden“, anstatt sich auf das eigene Leistungsvermögen zu verlassen.