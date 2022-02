Umfrage zum VfB Stuttgart Soll der VfB weiter an Pellegrino Matarazzo festhalten?

Am Wochenende gegen Eintracht Frankfurt erzielte der VfB nach wochenlanger Flaute immerhin einmal wieder zwei Treffer, verlor aber mit 2:3. Im Nachgang der Partie waren von den Verantwortlichen des Clubs aus Bad Cannstatt keinerlei Stimmen zu vernehmen, die Trainer Pellegrino Matarazzo in Frage stellten. Dennoch läuft in den sozialen Netzwerken eine Trainerdiskussion an.