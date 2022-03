Krieg in der Ukraine Örtlicher Wirt kocht in Polen und Arzt liefert OP-Bedarf

Und tatsächlich ist es dem Wirt gelungen, mehrere Lieferanten mit ins Boot zu holen, die ihm Lebensmittel und Getränke zur Verfügung stellen: Maultaschen, Gemüse, Brühe, Kartoffeln, Rindfleisch. Mit rund einer Tonne Lebensmittel wird Falcone am 27. März mit einem Sprinter nach Polen an die ukrainische Grenze fahren. Schon jetzt ist er mit einem Koordinator in Kontakt und hofft, einen geeigneten Stellplatz vermittelt zu bekommen. „Ich habe meine Cateringgeräte dabei und werde dann vor Ort kochen und die Mahlzeiten an Flüchtlinge oder bedürftige Helfer ausgeben.“ Nach derzeitigen Stand reichen seine Vorräte für etwa 1200 bis 1400 Mahlzeiten, die der Wirt an zwei Tagen verteilen möchte. Er fürchtet nur jetzt schon, dass das nicht reichen wird. Sein Traum wäre, die Anzahl der Mahlzeiten auf 2000 zu steigern, sagt er. Mittlerweile haben sich auch Waldeck-Gäste mit Spenden beteiligt. Weitere Hilfsangebote, so Falcone, nimmt er unter der Rufnummer 0 71 44/8 16 06 16 entgegen. Und vielleicht, so Falcone, motiviert seine Idee auch andere, zu helfen.