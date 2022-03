Hilfsaktionen für Flüchtende Ein Bett frei für Menschen aus der Ukraine?

Initiativen von Kommunen und Bundesländern

Auch einige Städte und Länder haben eigene Initiativen gestartet, um private Unterkünfte für Menschen aus der Ukraine zu finden und bürokratische Fragen zu klären. In Baden-Württemberg stellt das Ministerium für Justiz und für Migration ein Formular zur Verfügung, über das Menschen Wohnraumangebote melden können.

Das Ministerium verweist allerdings auch darauf, sich besser an die zuständigen Landratsämter oder Bürgermeisterämter zu wenden – dort sei am besten bekannt, welche Hilfe konkret benötigt werde. So wurden etwa in Stuttgart oder Karlsruhe in den Rathäusern eigene Koordinierungsstellen gegründet, die sich um die Suche nach Unterkünften kümmern – und Angebote sichten.

Hilfsorganisationen und Privatinitiativen sammeln Spenden und Hilfsgüter

Wer lieber Geld oder Hilfsgüter spenden möchte, sollte genau darauf achten, an wen gespendet wird – und was benötigt wird. Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) hat auf seiner Seite im Netz Hilfsorganisationen aufgelistet, die Menschen in und aus der Ukraine unterstützen – und die seriös sind. Bekannte Organisationen, die auch auf Ebene der Länder eigene Aktionen gestartet haben, sind etwa die Diakonie, Caritas, das Deutsche Rote Kreuz oder der Arbeiter-Samariter Bund.

Es gibt aber auch einige private Initiativen. Tatjana Kiel – die Geschäftsführerin von Klitschko Ventures, der Firma von Wladimir Klitschko – organisiert in Hamburg beispielsweise Hilfsgütertransporte in die Ukraine. In vielen deutschen Städten haben Privatleute gesammelt und Transporte mit Hilfsgütern Richtung Ukraine losgeschickt – und tun dies weiterhin.