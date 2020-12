Kommentar zur Gartenschau-Zusage Die Bürger anstecken

Zum einen können mit den in Aussicht stehenden Zuschüssen ohnehin geplante Projekte wie die Anbindung des Neckars an die Marbacher Altstadt oder die Verlegung des Hallenbads leichter geschultert werden. Zum anderen ist es möglich, ökologisch wertvolle Flächen zu entwickeln und mehr grüne Farbtupfer zu schaffen. Dazu steigt der Bekanntheitsgrad. Weitere Touristen werden sich aufmachen, die Kommunen zu erkunden. Die Händler und Gastronomen könnten davon profitieren, die Marbacher City belebt werden. Vielleicht siedeln sich auch weitere Geschäftsleute an, wenn sie wissen: Das dürfte sich wirtschaftlich lohnen. Allerdings muss es auch gelingen, die Bevölkerung zu euphorisieren, die die Gartenschaupläne in weiten Teilen bislang eher schulterzuckend zur Kenntnis nimmt. Denn nur wenn alle hinter so einem Event stehen, es mit ihrer Begeisterung und ihren Ideen tagtäglich mit Leben füllen und die Besucher mit ihrem Esprit anstecken, wird aus der Chance auch ein Erfolg.