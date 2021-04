Kommentar zur Bürgermeisterwahl Beilstein Ein G’schmäckle

Eine gespaltene Stadt?

Also eigentlich eine Erfolgsgeschichte wie sie im Buche steht, oder? Erinnerungen an die Wahl in Marbach kommen auf. Auch da zog der Zweitplatzierte am Ende noch an seinem Mitbewerber vorbei. Und auch dort war der Wahlkampf von Anfeindungen und Attacken geprägt – offen auf der Straße ausgetragen, aber vor allem auch in den sozialen Medien. Zurück blieb eine gespaltene Stadt.