Bürgermeisterwahl in Beilstein Beilstein bekommt eine Stadtchefin

Beilstein - Die Spannung in der Stadthalle ist fast mit Händen greifbar. Schon gut eine Stunde vor Bekanntgabe des Ergebnisses der Bürgermeisterwahl warten die ersten Stadträte und Besucher gespannt: Wer hat das Rennen gemacht? Kann Georg Kobiela seinen Beinahe-Sieg vom 14. März ins Ziel retten oder schafft es am Ende doch Barbara Schoenfeld? Kandidat Ulrich Raisch hat zur mentalen Unterstützung sogar einen Plüschadler – das Wappentier der Stadt – mit dabei. Anders als am 14. März bleiben die Smartphones der Gäste in den Taschen, denn online gibt es die Ergebnisse dieses Mal erst nach der Verkündung durch Bürgermeister-Stellvertreter Oliver Muth.