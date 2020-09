Kommentar zum Weidenzaun bei der Torgasse Unangebracht

Marbach - Der Zaun ist ein Hingucker – ohne Frage. Das Weidengeflecht, das Stefanie Grams und ihr Mann in mühevoller Handarbeit, aufgebaut haben, fällt auf. Und weil Schönheit bekanntlich im Auge des Betrachters liegt, ist es legitim, dass der Zaun nicht jedermanns Geschmack trifft. Muss er auch nicht. Unfair ist jedoch, zu suggerieren, die kommissarische Stadtmarketingvorsitzende nutze oder erhalte durch ihr Ehrenamt einen Freifahrschein für illegales Handeln. Oder aber der Stadtverwaltung, sie messe in diesem Punkt mit zweierlei Maß und teile die Bürger in Otto Normalverbraucher und in eine Elite ein.