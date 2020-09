Diskussion um Bauprojekt in Marbach Weidenzaun ist für ein paar wie Spitzgras

Ein Vorwurf, den Stefanie Grams, die im Juni nach dem Rücktritt des Stadtmarketing-Vorsitzenden Simon Wurm in die Presche gesprungen war und kommissarisch die Führung des Vereins übernommen hatte, besonders trifft. 2013 zogen sie und ihr Mann nach Marbach. Der Zaun der Vorbesitzer, der wie viele andere in dem Gebiet höher als 1,20 Meter war, sei am Zusammenbrechen gewesen, erinnert sie sich, deshalb habe man ihn ersetzt. Der an das Grundstück angrenzende Grünstreifen sei ständig als Hundeklo benutzt worden und irgendwann einmal habe man bei der Stadt nachgefragt, ob man diesen nicht pachten und einen zweiten Zaun an die Grenze zum Weg setzen könne. Auch als Sichtschutz zum Spielplatz hin, wo sich lange Zeit abends Jugendliche zum Trinken getroffen hätten. „Wir haben sogar mit dem Bauhof geredet und gefragt, ob die Fläche zum Manövrieren gebraucht wird“, ergänzt Grams und betont, dass man stets in enger Absprache mit der Verwaltung ebenso wie mit den direkten Nachbarn gewesen sei. Was der Leiter des Bauamtes, Dieter Wanner, in der Sitzung bestätigte.