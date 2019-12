Kommentar zum Artenschutz Plädoyer für gemeinsames Vorgehen

Natürlich wäre es schön, wenn praktisch angepackt würde. Damit das Vorgehen Hand und Fuß hat, muss es aber professionelle Unterstützung geben – deshalb zielt der Vorschlag der SPD, einen Ökologen einzustellen, in die richtige Richtung. Wolfgang Schiele deutete in der Sitzung an, dass er nicht den Vorsitz des Arbeitskreises übernehmen wolle, aber sich dann engagiere, wenn es einen „Profi“ an der Spitze gebe. Mit ihm als Charismatiker und dem Rückhalt in Verwaltung und Bauhof hätte die Sache Hand und Fuß. Beteiligen am Biotop-Arbeitskreis sollten sich auch die Landwirte – sie sind wichtige Gesprächspartner, wenn es darum geht, in der weiten Fläche Schutzräume für die bedrohten Tierarten zu schaffen. Nur gemeinsam kommt man weiter.