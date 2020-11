Kommentar Studie ist nötig

Wie auch immer man den Umgang mit Zahlen in Studien bewertet, es bleibt die vage Hoffnung, dass eine neue Machbarkeitsstudie dem Projekt Flügel verleiht. Wenn eine Bahn baulich im Bottwartal realisiert werden kann und dabei Bund und Land die Kosten weitgehend tragen, ist das für die Kommunen verlockend. Und es könnte für viele Berufspendler ein Grund sein, umzusteigen und die vollen Straßen zu entlasten. Ob es sich lohnt, das relativ gute Bus-Angebot im Bottwartal völlig umzukrempeln und an eine neu zu bauende Stadtbahn anzupassen, kann derzeit niemand sagen. Insofern ist der Ruf des Murrer Bürgermeisters nach realitätsnahen Zahlen berechtigt. Es spricht daher viel für den Einstieg in eine neue Machbarkeitsstudie – nur sie bringt Gewissheit und natürlich auch die hohen Zuschüsse.