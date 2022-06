Klimawandel Europas Kampf gegen den Klimawandel

Kompromisse in der Politik können sehr schmerzhaft sein. Michael Bloss macht in diesen Tagen aus seiner großen Pein kein Geheimnis. Der Europaparlamentarier der Grünen erklärte via Twitter, warum er am Mittwoch den Klimaschutzgesetzen zustimmen wird, die seine Partei noch vor wenigen Tagen vehement abgelehnt hatte. „Verweigere ich jetzt meine Stimme, habe ich am Ende weniger Handlungsspielraum bei den entscheidenden Verhandlungen“, schreibt er in dem Kurznachrichtendienst. In seinen Augen besteht die Gefahr, dass am Ende noch weniger für den Klimaschutz herausspringt.