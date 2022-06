Klimawandel Ein Votum gegen „grüne“ Kernenergie

Lesen Sie aus unserem Angebot: Umweltschützer sind empört

Ungeteilter Jubel herrscht allein bei den Grünen. Michael Bloss, stellvertretendes Mitglied im Umweltausschuss, sagte nach der Abstimmung: „Das ist ein guter Tag für Europas Energiewende und das Ökosiegel der europäischen Finanzbranche.“ Die EU habe die Chance, eine globale Vorreiterrolle im Kampf gegen den Klimawandel zu übernehmen und mit der Taxonomie „den Goldstandard für Investitionen in die klimaneutrale Wirtschaft“ zu setzen. Der Grünen-Politiker Rasmus Andresen unterstrich, dass es nicht nur um eine „glaubhafte Klima- und Umweltpolitik“ geht. Die Investitionen in „Gasprojekte verlängern unsere Abhängigkeit von Russland“ ruft das Mitglied des Energieausschusses in Erinnerung.

Die EU-Kommission stellt sich ein Bein

Die EU-Kommission hat sich in diesem Fall aber selbst ein Bein gestellt, da sie viele Parlamentarier gegen sich aufgebracht hat. Die Taxonomie wurde als sogenannter Delegierter Rechtsakt angelegt. Das heißt, dass das Parlament und auch die Mitgliedstaaten dem Rechtsakt nicht zustimmen müssen. Sie können ihn nur durch ihren Einspruch blockieren. Das hat viele der Abgeordneten empört, weil sie sich schlicht übergangen fühlten. „Die EU-Kommission muss lernen, dass sie nicht am Parlament vorbeiregieren kann und unsere Vorschläge ernst nehmen muss“, erklärt SPD-Mann Joachim Schuster sichtlich zufrieden.

Die Kritiker der Taxonomie haben nun drei weitere Wochen Zeit, im Parlament die nötigen 353 Stimmen von insgesamt 705 Stimmen zusammenzusammeln, um die Taxonomie endgültig zu Fall zu bringen. Das wäre für EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine große Demütigung, die sich für die Aufnahme von Atom und Gas in die Liste starkgemacht hat. Sie müsste dann einen neuen Vorschlag auf den Tisch legen.