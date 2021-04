Klärschlamm aus Marbacher Häldenmühle Heißes Eisen wird vorerst nicht angepackt

Die Verwaltung des Zweckverbands hatte sich dafür ausgesprochen, der Empfehlung eines Beratungsbüros zu vertrauen und auf eine EU-weite Ausschreibung zu setzen. Die Grünen in Steinheim, das wie Benningen, Marbach, Erdmannhausen, Murr und Großbottwar Vertreter in das Gremium entsenden darf, wollten dabei aber ohne tiefergehende Informationen nicht mitgehen. Sie trieb die Sorge um, dass dann der Schlamm am Ende quer durch Europa gekarrt wird. Zudem neigten die Grünen eher zu einer kommunalen Lösung, was durchaus möglich ist, wenn man sich beispielsweise in Böblingen einklinkt. Dort wurde eigens ein Zweckverband gegründet, der sich um die Verbrennung und Verwertung der Masse kümmert. Letztlich stimmten die Räte in Steinheim dafür, ihre Vertreter mit dem Auftrag in die Versammlung zu schicken, gegen das geplante Prozedere zu stimmen.