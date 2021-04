Kläranlage Häldenmühle in Marbach Schlamm soll keine weiten Wege zurücklegen

Kurioser Abstimmungsverlauf

Dieses Ansinnen wurde allerdings von den Steinheimer Räten bei Stimmengleichheit abgelehnt. Mathematisch fast folgerichtig war jedoch, dass anschließend auch der Antrag zur Klärschlammverwertung über eine europaweite Ausschreibung abblitzte. Hier herrschte ebenfalls ein Stimmenpatt, eine Mehrheit wäre nötig gewesen, um den Beschlussvorschlag abzusegnen. Das hat zur Konsequenz, dass alle drei Vertreter aus der Urmenschstadt auch in der Verbandsversammlung nächste Woche gegen den Antrag stimmen müssen, erklärt Thomas Winterhalter auf Nachfrage. „Die Mitglieder aus Steinheim haben in der Zweckverbandsversammlung einheitlich abzustimmen. Dies ist in der Verbandssatzung des Zweckverbandes Gruppenklärwerk Häldenmühle so geregelt beziehungsweise festgeschrieben“, erläutert er. Der Rathauschef kündigt aber eine Erklärung an, in der er die Abgesandten der anderen Kommunen darauf hinweisen möchte, „dass wir nicht gegen den Antrag an sich sind“, aber der Wunsch nach weitergehenden Zusatzinformationen bestehe.