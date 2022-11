Kinderbetreuung im Landkreis Ludwigsburg Private Träger sind unverzichtbar

Die Situation in Kornwestheim In Kornwestheim sind es 350 Kinder, die in fünf Kitas von vier freien Trägern betreut werden. Das sei ein Anteil von rund 23 Prozent, heißt es aus dem Rathaus.

Freiberg muss ohne Kirchen auskommen Um einiges höher ist der Anteil freier Träger in Freiberg. Hier entfällt fast jeder dritte Betreuungsplatz auf die beiden privaten Träger, den Verein Zwergenstüble mit vier Kitas und den Waldkindergarten – insgesamt 168 Plätze. Der Anteil dürfte auch deshalb so hoch sein, weil sich, anders als andernorts, die Kirchen hier nicht in der Betreuung engagieren. Entsprechend schmerzhaft wäre es, wenn eines der freien Betreuungsangebote schließen müsste. „Aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung müsste eine Lösung gefunden werden, was je nach Umfang der Platzzahlen natürlich schwierig wäre“, so Pressesprecherin Tatjana Bremer. Doch auch hier klappt die Zusammenarbeit. Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben übernimmt die Stadt 63 Prozent der Betriebsausgaben des Waldkindergartens. Der Verein Zwergenstüble erstellt ein Jahresbudget. Aus der Budgetplanung ermitteln Stadt und Verein zusammen den städtischen Zuschuss für das Folgejahr.

Nur wenige private Träger in Marbach Das geringste Angebot von Kitas in freier Trägerschaft unter den befragten Städten gibt es in Marbach: die „Villa Klitzeklein“ der Arbeitsgemeinschaft Marbacher Frauen mit 15 Krippenplätzen und der Dorothea-Schiller-Kindergarten des Initiativkreises für Waldorfpädagogik mit 25 Plätzen für über Dreijährige. Den Löwenanteil der Betreuung trägt die Stadt mit 425 Plätzen, doch auch die Kirchen engagieren sich mit 318 Plätzen stark. Trotz der geringen Zahl von Plätzen in freier Trägerschaft hätte die Stadt Probleme, die Kinder im Fall einer Schließung anderweitig unterzubringen. „Das wäre kurzfristig nicht möglich“, so Franziska Wunschik, die Erste Beigeordnete der Schillerstadt. Man arbeite mit allen Trägern sehr vertrauensvoll zusammen. Die privaten Träger seien Teil der städtischen Bedarfsplanung und legten regelmäßig einen Finanzplan vor. Die Förderung richte sich nach den Vorgaben, hinzu komme ein Zuschuss zum Abmangel in unterschiedlicher Höhe. Die Stadt bekomme regelmäßig eine Abrechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Einrichtungen.