Kinderbetreuung Schließung von Itzebitz ist vom Tisch

Die Sorge der Eltern war riesengroß. Vor wenigen Tagen hatten sie eine Einladung zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des Kinderbetreuungsvereins Itzebitz erhalten. Einziger Tagesordnungspunkt: die Schließung des Hauses in Großbottwar wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten. Itzebitz fühlte sich von der Stadt in finanzieller Hinsicht im Stich gelassen, mahnte eine größere Unterstützung an. Die Kommune forderte hingegen mehr Transparenz und Einsicht in Unterlagen ein. Beide Seiten setzten sich zwischenzeitlich an einen Tisch – und konnten die Kuh jetzt doch noch vom Eis holen.