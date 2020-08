Kapitänsfrage beim VfB Stuttgart Castro, Kobel oder Kempf – wem gibt Pellegrino Matarazzo die Binde?

Kurzum: Es wäre wenig überraschend, würde Matarazzo einem anderen aus dem weiß-roten Spielertross in der kommenden Saison die Spielführerbinde anvertrauen. Am Samstag, beim 6:1-Sieg im ersten Test der Saison gegen den SV Sandhausen, führten Gonzalo Castro und Daniel Didavi die Mannschaft aufs Feld. Sonderlich viel sollte daraus aber nicht abgeleitet werden. „Das war kein Fingerzeig“, sagte Matarazzo. „Einen Kapitän musste ich ja bestimmen.“ Als möglicher Nachfolger für Kempf gilt eher einer, der am Samstag wegen Adduktorenproblemen gar nicht mit dabei war: Gregor Kobel. „Er ist ein sehr ehrgeiziger Junge mit Führungsqualität“, lobte der Trainer seinen Torhüter und antwortete auf die Frage nach dem Kapitänsamt: „Das ist durchaus denkbar.“ Eine Entscheidung fällt wohl spätestens im Trainingslager in Kitzbühel (22. bis 29. August).