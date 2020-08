VfB Stuttgart gegen SV Sandhausen Matarazzo-Team zeigt bei haushohem Testspielsieg gute Ansätze

In der zweiten Halbzeit schickte VfB-Coach Matarazzo elf neue Spieler auf den Platz. Dabei stach besonders Daniel Didavi heraus, der in der 49. Minute einen Freistoß aus etwa 18 Meter an die Latte schoss. Nach einer weitere guten Chance, belohnte sich der 30-Jährige in der 63. Minute. Nach einer schönen Freistoßhereingabe von Philipp Klement drückte Didavi das Leder mit dem Kopf zum 3:1 über die Linie.