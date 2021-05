Kampf gegen Covid-19 Leben retten und Erfahrungen sammeln

Auslandseinsätze sind bereichernd

Für die junge Frau ist der Einsatz in Montenegro, bei dem ihr Part die allgemeinmedizinische Intensivpflege ist, eine weitere Möglichkeit, „Neues zu lernen und spannende Erfahrungen zu machen“. Denn „dort haben sie mit anderen Dingen zu kämpfen als wir in Deutschland“, ist sich Schlucke bewusst. „Es gibt mehr Probleme mit nicht-invasiver Beatmung, also ohne Einführung eines Beatmungsschlauches in die Luftröhre“, weiß sie und erörtert die spezifischen Probleme von Masken- und High-Flow-Beatmung, „Methoden, die bei uns im Wechsel erfolgen, um die Lunge optimal belüften zu können“. Dabei gelte es, das Risiko von Lagerungsschäden am Körper zu minimieren, erläutert die Pflegerin: „Gewöhnlich wird der Patient alle vier Stunden umgelagert; bei schweren Verläufen muss manch einer aber auch mal 16 Stunden auf dem Bauch verbringen. Dabei werden dann sogenannte Mikrolagerungen, also kleinste Änderungen der Bauchlage, erforderlich“.