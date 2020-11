Kleinbottwarerin in Namibia „Covid-19 kennt auch keine Grenzen“

Was die Corona-Situation in Namibia angeht, werde dort sehr gute Arbeit geleistet: „Aber keiner ist sicher vor einer neuen Welle.“ Die Regierung dort orientiere sich an den Vorgaben der WHO, daher werde ähnlich wie in Deutschland vielerorts auch eine Maske getragen: „Aber wie auch bei uns merkt man, dass die Menschen so langsam müde werden. Das Problem teilen wir also auch.“

Seit dem Wochenende ist der Einsatz von Laura Schlucke und dem EMT nun beendet: „Der Kontakt zwischen Namibia und dem Robert-Koch-Institut läuft aber natürlich weiter, falls in Zukunft noch mal der Bedarf nach Austausch da sein sollte.“ Sie selbst wäre dann sicher auch wieder dabei, wenn es ihr zeitlich möglich ist. Die Bilanz zu dem 14-tägigen Besuch in Afrika fällt durchweg positiv aus – trotz teilweise sehr langer Arbeitstage und Fahrtwege: „Aber wir waren ja nicht zum Urlaub da.“ Der Austausch mit Kollegen in einem anderen Land sei für sie sehr interessant gewesen. Und in ihren Augen auch der einzige Weg, um Covid-19 langfristig und nachhaltig zu begegnen: „Es ist wichtig, gemeinsam zu arbeiten und sich den Problemen zu stellen.“ Dafür ist ein Austausch von Erfahrungen und Behandlungsmethoden im Kampf gegen Corona unerlässlich: „Covid-19 kennt schließlich auch keine Grenzen.“