Jugendhäuser in der Region betonen Ukrainische Kinder sind willkommen

Derzeit stehe das Jugendhaus in engem Kontakt mit Andrea von Smercek, der Leiterin der Koordinierungsstelle für bürgerschaftliches Engagement bei der Stadt, um auf mögliche Bedürfnisse möglichst schnell reagieren zu können. „Und ich gehe davon aus, dass wir das Sommerferienprogramm für ukrainische Flüchtlingskinder ebenso kostenlos anbieten werden wie wir es in den vergangenen Jahren für andere bedürftige Familien schon gemacht haben – auch wenn das in den Gremien noch nicht letztgültig entschieden ist“, stellt Stenkamp in Aussicht.