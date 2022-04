Russland-Ukraine-Krieg Großes Engagement für ukrainische Schüler in Marbach

Was nicht so funktioniere, wie sich die Regierung das vorgestellt habe, sei die Aufnahme in Regelklassen, sagt Marc Richter, der an der TMG die Koordination übernommen hat. „Wir mussten erst einmal mit erheblichem Einsatz, auch an Wochenenden, eine gewisse Struktur schaffen“, so Richter. Dazu habe man sich mit der benachbarten Anne-Frank-Realschule zusammengeschlossen und zudem ein Netz von Ehrenamtlichen aufgebaut. „Der grundlegende Spracherwerb ist das vorrangige Ziel.“ So habe beispielsweise eine Jugendbegleiterin der Anne-Frank-Realschule, die Ukrainisch könne und sich um die Sprachförderung kümmere, ihren Kurs auch für die Neuankömmlinge geöffnet. Die Ehrenamtlichen dagegen greifen auf Englisch und notfalls auch auf die Hilfe eines Handyübersetzers zurück. Wer sich ebenfalls engagieren möchte, kann sich über die Stadt an Swantje Hammer wenden.