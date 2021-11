In Oberstenfeld Zwang zum Lolli-Test an Kitas?

Wie erfolgreich war die Testpraxis bisher?

Es gab bislang in der gesamten Zeit nur acht Coronafälle. „Wir haben bisher an die Vernunft der Eltern appelliert“, sagt der Hauptamtsleiter Hansjörg Neumann, der Bedenken gegen eine Testung im Kindergarten hegt. Denn dann müssten die Kinder draußen in der Kälte eine Viertelstunde auf ihr Ergebnis warten. Das möchte auch Bürgermeister Markus Kleemann auf gar keinen Fall, wie er am Freitag auf Nachfrage betonte: „Man könnte den Test auch zu Hause machen und das Ergebnis mitbringen.“ Kleemann kündigte Gespräche mit allen Beteiligten an, um die Testpflicht zu prüfen.

Wie verfahren andere Kommunen?

Die Stadt Stuttgart lässt alle Kita-Kinder zweimal wöchentlich testen. Die meisten Kinder hätten einen asymptomatischen oder leichten Coronaverlauf, in seltenen Fällen träten schwere Verläufe auf, weshalb die Testpflicht für das Betreten von Kindergärten richtig sei, hieß es von der Stuttgarter Verwaltung. Die Stadt Steinheim teste auf freiwilliger Basis, teilt Hauptamtsleiterin Ramona Senghaas mit. Und: „Die Tests werden angenommen.“ Eine 3-G-Pflicht für Erzieherinnen und Eltern, die eine Kita betreten, gebe es schon länger. Eigentlich überhaupt nicht getestet werden die Kita-Kinder in Murr. Nur wenn eine Gruppe wegen eines Falls geschlossen werde, stelle die Gemeinde den Eltern der Kindern aus den anderen Gruppen der jeweiligen Kita Tests zur Verfügung, berichtet die Hauptamtsleiterin Brigitte Keller.

Was meinen ein Hausarzt und das Gesundheitsamt zu einer Testpflicht an Kitas?

Kinder werden infiziert, aber selten krank, sagt Dr. Jürgen Wirth, Arzt aus Marbach. Sie könnten aber das Virus weitergeben. „Deshalb sind die Eltern am Zug: Sie sollten sich impfen lassen oder bereit sein, eine Corona-Infektion zu durchleiden.“ Wirth spricht sich gegen ständige Testungen an Kitas und Schulen aus: „Das hospitalisiert die Kinder, die dadurch Ängste entwickeln.“ Erwachsene sollten sich aber testen. Das Landratsamt Ludwigsburg sieht Kitas nicht als Pandemietreiber an. Der Umgang mit Schnelltests sei eine politische Entscheidung. Nutzen und Probleme seien abzuwägen. „Bei der aktuellen Lage, bei der wir im Landkreis relativ wenig Ausbrüche in Kitas verzeichnen, ein Kind nicht in die Einrichtung zu lassen, weil es eine Probenahme nicht toleriert, scheint uns unverhältnismäßig.“

Kommentar zum Thema: "Lolli-Test ja, Ausschluss nein!"