Testpflicht in Kitas? Lolli-Test ja, Ausschluss nein!

Bisher nur wenige positive Tests in den Kitas der Kommune

Muss die Gemeinde aber die bisher erfolgreiche Praxis der freiwilligen Testungen verschärfen? Es gab bisher nur wenige Fälle positiver Tests in den Kitas der Bottwartalkommune. Dass Kinder schwer an Covid-19 erkranken, ist nach einer Studie der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie selten, was nach Ansicht von Experten am kindlichen Immunsystem liegt. Ist die Weitergabe des Virus für das Personal und die Familien eine Gefahr? Das könnte sein. Doch wer mit Kindern zu tun hat, sollte sich in erster Linie selbst schützen und damit eigenverantwortlich handeln.