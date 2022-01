Hühnerhof contra Biergarten Lichtenberg: Suche nach Kompromiss lohnt

Lesen Sie aus dem StZ-Plus-Angebot: Ist das Bürgerbegehren zulässig oder nicht?

Kommt ein Bürgerbegehren?

Ein Bürgerbegehren soll Druck machen. Weil es sich aber nie gegen das Bauvorhaben eines Einzelnen richten kann, wurde der Fokus auf das Thema Parkplätze gelegt. Doch auch das ist womöglich nicht zulässig. Aber ist es wirklich so abwegig, beide Pläne zu verwirklichen? Und am Ende womöglich sogar noch voneinander zu profitieren? Mit einer Erlebnisgastronomie und einem Erlebnishühnerhof? Einen Schaustall hat der Landwirt schon angekündigt. Wichmann schließt jeglichen Kompromiss aus. Stattdessen schimpft er auf die Kommune und übt sich in Drohgebärden: Entweder Hühnerhof oder Biergarten. Das ist schade. So vergibt man sich Chancen.