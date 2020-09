Sanierung auf Burg Lichtenberg Eine Burgfassade sorgt für Aufregung

Bereits in der Vergangenheit hatte Hutter Bedenken gehegt. Seine Sorge: Das Landschaftsschutzgebiet in der Nähe der Oberstenfelder Burg könne Schaden nehmen, sollte auf der Burg Lichtenberg mit einem Biergarten ein Massenbetrieb entstehen. Jetzt sieht er sich durch „unsachgemäße Arbeiten“ bestätigt: „Diese Fotos von heute zeigen, dass ein jahrhundertealter Turm aus unserer Sicht völlig unsachgemäß in großen Teilen und weit in die Landschaft hinein sichtbar in einer diesem besonderen Denkmal keineswegs gerecht werdenden Weise verputzt wurde.“ Es seit nicht vorstellbar, dass dies den Vorgaben des Denkmalschutzes und den Erfordernissen des Landschaftsschutzgebietes entspreche. Claus-Peter Hutter fordert ein „zügiges Einschreiten“.