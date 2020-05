Ein Biergarten für Burg Lichtenberg Die Planungen nehmen Fahrt auf

Mit der neuen Gastronomie im Außenbereich wolle er den Charakter der Landschaft erhalten, so Christoph Wichmann. Ihm sei bewusst, dass man sich in einem Landschaftsschutzgebiet befinde. „Wir greifen da nicht ein – es wäre töricht, weitere Flächen zu versiegeln.“ Auch das Zusammenspiel mit den Wanderparkplätzen an der Landesstraße halte er im Hinblick der eigenen großen Parkplatzkapazitäten für unproblematisch. „Dieser Parkplatz hat 20 bis 30 Plätze – ich sehe selten, dass dort mehr als zehn Wagen parken.“