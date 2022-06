„How to blow up a pipeline“ Luisa Neubauer spricht über Öko-Terrorismus und erntet Shitstorm

Die Hintergründe

Das Video entstand wohl in Dänemark am Rande eines Demokratie-Gipfels. In Neubauers Video geht es um den geplanten Bau der weltweit längsten, rund 1400 Kilometer langen Rohöl-Pipeline zwischen Uganda und Tansania. Der französische Ölkonzern Total Energies gab am 1. Februar den Bau der East African Crude Oil Pipeline (EACOD) bekannt. Seitdem demonstrieren Natur- und Klimaschützer gegen das Megaprojekt, das über zehn Milliarden Dollar kosten soll.