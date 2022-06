Aussagen zu Pipeline in Afrika Luisa Neubauer provoziert – und das ist gut so

Die Aufregung war groß an diesem Dienstagmorgen, „Pipeline in die Luft“ trendete sogar bei Twitter, „Terror-Ansage von Klimaaktivistin Luisa Neubauer“ schrieb die Bild. Wer sowieso was gegen die Klimabewegung hat, sah sich natürlich bestätigt: Fridays for Future, die Ökoterroristen. Dabei war die Bemerkung der Klimaaktivistin, man plane, wie man die EACOP-Pipeline in Afrika in die Luft jagen könne, natürlich nicht ernst gemeint. Schließlich soll es die Pipeline, die Neubauer in einem Videoclip auf ihrem Instagram-Kanal ansprach, erst ab 2025 geben.